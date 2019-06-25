2019/06/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، ان مؤتمر “صفقة القرن” الذي يعقد في البحرين هدفه التطبيع مع الكيان الاسرائيلي ووأد القضية الفلسطينية, مشيرا الى ان الدول العربية التي حضرت المؤتمر ستواجه رفضا شعبيا عربيا وخاصة من شعوب دولهم.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “مؤتمر مايسمى بصفقة القرن الذي يتم عقده حاليا في البحرين جاء بضغط امريكي صهيوني هدفه الاساسي التطبيع مع الكيان ولوئد القضية الفلسطنية ، الا ان معظم الدول العربية ومنها العراق وفلسطين رفضته رفضا قاطعا ومصيره الفشل حتما”.

واضاف الفايز، أن “من حضر للمؤتمر من انظمة عربية ستواجه رفضا قاطعا من الشعوب العربية ، لكونهم قد خانوا الشعب الفلسطني وخرجوا عن الاجماع العربي الذي رفض نقل السفارة الامريكية للقدس الشريف والتنازل عن الجولان للكيان الصهيوني”.

وعمَّ إضرابٌ شاملٌ كافة الأراضي الفلسطينية تزامنًا مع انعقاد ورشة المنامة في البحرين، تعبيرًا عن الرفض الفلسطيني للورشة ولكل مخرجاتها، وتنديدًا بالمشاركة العربية فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقات النيابية: من حضر “مؤتمر المنامة” سيواجه رفضا شعبيا) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقات النيابية: من حضر “مؤتمر المنامة” سيواجه رفضا شعبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).