العراق يدعو بريطانيا الى لعب دورا فاعلا لتخفيف التوتر في المنطقة

2019/06/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء ، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في العاصمة لندن ، داعيا الحكومية البريطانية الى لعب دورا فاعلا في تخفيف التوتر بالمنطقة وتعزيز الاستقرار .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية حصلت عليه “الاتجاه برس” ، ان “الرئيس صالح اكد على اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين “.

واضاف “ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها” .

واوضح البيان ان “رئيسة الحكومة البريطانية اشادت بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية” .

ولفت البيان الى انه “في اللقاء جرى استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الازمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين”.

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