البندقية الإيطالية في خطر .. ومخاوف من اندثارها

2019/06/25 | 21:24

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أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ، الثلاثاء، ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة الأمم ا...

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