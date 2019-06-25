2019/06/25 | 21:26

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عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة

عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب

قانون الموازنة

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