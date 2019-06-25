2019/06/25 | 21:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة
عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب
قانون الموازنة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).