اندلاع حريق قرب برج بغداد وسط العاصمة

2019/06/25 | 21:26

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كلمة

اندلع حريق، يوم الثلاثاء، قرب فندق برج بغداد في منطقة

الكرادة وسط العاصمة.

وذكر المصدر في حديث صحفي، إن "حريقا اندلع قرب فندق برج بغداد

بالقرب من المسرح الوطني في منطقة الكرادة وسط العاصمة"، مضيفاً، ان

"فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق، وباشرت بإخماده".

وتشهد بغداد وعدداً مم المحافظات بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة،

في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو الحكومة

اسباب الحرائق غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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