الإضراب الشامل يعم المدن الفلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين

2019/06/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنه مؤتمر يهدف لتطبيق الشق الاقتصادي

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