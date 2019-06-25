مصدر مطلع: احالة وزير الصحة والبيئة ومدير عام شركة كيماديا الى النزاهة لوجود شبهات فساد في عقود النواظير الطبية

2019/06/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، باحالة وزير الصحة والبيئة ومدير عام شركة كيماديا الى النزاهة لوجود شبهات فساد في عقود النواظير الطبية.

وبحسب وثيقة نشرت اليوم تتضمن طلباً من عضو لجنة الصحة والبيىة البرلمانية جواد عبد الكاظم الموسوي بفتح تحقيق ضد وزير الصحة والبيئة ومدير عام شركة كيماديا الى النزاهة لوجود شبهات فساد في عقود النواظير الطبية.

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