لوحة سيارة بمليار دينار!!

2019/06/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت مديرية شرطة مرور محافظة حلبجة، عن اسعار ارقام السيارات الخاصة، لافتا الى ان لوحة السيارة التي تحمل رقم واحد سعرها مليار دينار.وقال العميد حسن عبدالله، مدير شرطة مرور حلبجة في تصريح صحافي ان ايرادات بيع الارقام المتميزة ستخصص 80% منها لتطوير المحافظة، وبقية الايرادات ستخصص للمديرية.واضاف: ان الراغبين بشراء […]

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