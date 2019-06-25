الطلبة يواصل توهجه بفوز صعب على نفط الجنوب

2019/06/25 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد واصل فريق الطلبة توهجه بقيادة مدربه الجديد، علي هادي، بعدما تغلب على مضيفه نفط الجنوب بهدفين لهدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب الفيحاء في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر من المرحلة الثانية للدري العراقي الممتاز لكرة القدم.وتناوب على تسجيل ثنائية الانيق كل من عبد القادر طارق في الدقيقة الاولى ومروان حسين في […]

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