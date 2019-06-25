البرلمان ينشر جدول اعماله لثلاث جلسات واللجان تشرع بعملها غدا

2019/06/25 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشر مجلس النواب، الثلاثاء، جدول اعماله لثلاث جلسات قادمة.وتضمن جدول يوم غد الأربعاء جملة من المشاريع التي تقدمها اللجان النيابية معلنة البدء بعملها.

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