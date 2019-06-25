2019/06/25 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، وجود اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري على مواقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك، تويتر، أنستغرام”.وأضافت أن “الصفحات التي تحمل اسم السيد الوزير هي صفحات وهمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية:لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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