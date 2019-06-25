2019/06/25 | 21:35

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الجوية تعفي سمير كاظم من منصبه وتسمي وليد الزيدي نائبا لرئيس النادي

تأریخ التحریر: : 2019/6/25 21:31

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