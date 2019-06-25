رئيس الجمهورية يشدد على تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني

2019/06/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، و حرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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