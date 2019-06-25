الجمارك تعيد أصدار ٦ إرساليات حديد تسليح فاشلة بالفحص في منفذ الشيب الحدودي

2019/06/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، أعادة أصدار ٦ ارساليات من حديد التسليح لفشلها بفحوصات الجودة .

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