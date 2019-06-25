بالوثيقة.. العليم العالي تعيد المرقنة قيودهم

2019/06/25 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار باعادة المرقنة قيودهم.وذكرت الوزارة في بيان “على كافة الطلبة المرقنة قيودهم في الجامعات والكليات كافة ابتداءاً من عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ صعوداً والذين يرغبون بالعودة الى مقاعدهم الدراسية مراجعة الجامعة او الكلية التي تم ترقين قيدهم فيها لغرض تقديم طلبات الإعادة للدراسة”.واضاف إن “اخر موعد […]

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