2019/06/25 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بالقبض على مشتبه بهما جنوبي المحافظة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة أمنية مشتركة ألقت القبض، مساء اليوم، على مشتبه بهما في منطقة السيد غريب الواقعة بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين”.وأضاف أن “القوة سلمت المقبوض عليهما الى جهة الطلب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مشتبه بهما جنوبي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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