“سامسونغ” تطلق تقنيات مميزة للمنازل الذكية

2019/06/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة SmartThings التابعة لـ “سامسونغ” مؤخرا، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لعشاق التقنية وملاك المنازل الذكية.ومن أبرز تلك الأجهزة كاميرا SmartThings Cam الذكية، المخصصة لمراقبة المنازل، وتسجيل الفيديوهات بدقة HDR، والمزودة بقدرات خاصة تجعلها تستشعر حركة الأجسام المحيطة بها.ويمكن للمستخدم التحكم بهذه الكاميرا عن بعد، باستخدام تطبيق خاص يحمله في […]

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