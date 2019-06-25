عبد المهدي يحدد موعد تقديم مرشح جديد لوزارة التربية

2019/06/25 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي ، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس، مرشحة وزارة التربية....

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