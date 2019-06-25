«الاستيلاء» على مزيد من الأراضي في نينوى من قبل الوقف الشيعي

2019/06/25 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشف رئيس #الوقف_السني في محافظة #نينوى #أبو_بكر_كنعان، اليوم الثلاثاء، عن أخر تطورات «الاستيلاء» على الأراضي في المحافظة من قبل #الوقف_الشيعي.وقال كنعان، لمراسل “الحل العراق”، إن «التطورات […]

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