الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابي

2019/06/25 | 21:47

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ ديالى

دعت النائب في البرلمان، غيداء كمبش، الثلاثاء، إلى موقف وطني لإيقاف "نزيف الدم" على "طريق الموت" في محافظة ديالى.

وقالت غيداء كمبش، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق (كركوك - بغداد) المار

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل شارع السفارة الجيكية، غرب العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "كوارد أمانة بغداد وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، "صلابة" الأمن في العراق، فيما أشار إلى استمرار عمليات "مطاردة الإرهابيين".

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وحضر

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