برهم صالح يؤكد لوزير الخارجيـة البريطانـي ضرورة تحقيق الاستقـرار والامن في المنطقـة

2019/06/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة ، و حرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.واشار خلال لقائه في لندن اليوم ، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ، الى :” ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والامن بما يحقق التقدم […]

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