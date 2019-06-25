2019/06/25 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6n-dShmbbKw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #فكرة_بمليون_جنيه | عندما تندمج الفتاة في ترديد أغنيتها المفضلة.. النتيجة تكون كوميدية) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #فكرة_بمليون_جنيه | عندما تندمج الفتاة في ترديد أغنيتها المفضلة.. النتيجة تكون كوميدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).