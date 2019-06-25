الداخلية تنفي وجود اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري

2019/06/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، وجود اي صفحة أو حساب شخصي

باسم الوزير ياسين الياسري.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه “لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر

الياسري على مواقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك، تويتر، أنستغرام”.

وأضافت أن “الصفحات التي تحمل اسم السيد الوزير هي صفحات

وهمية”.

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