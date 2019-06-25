أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل شارع السفارة الجيكية

2019/06/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية

وفتح مدخل شارع السفارة الجيكية، غرب العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، أن “كوارد أمانة بغداد وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد، ودائرة الوحدات

الإنتاجية، باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل الشارع المؤدي الى السفارة الجيكية

ضمن حي المنصور”.

وأضاف البيان، أن “كوادر البلدية باشرت بعد ذلك، بحملة

لتنظيف وتأهيل الشارع المغلق منذ سنة 2008”.

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