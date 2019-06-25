مجلس النواب يصوت الخمـيس على مشروع قانون الخدمـة المدنيـة الاتحادي

2019/06/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب جلسته الثامنة والعشرين بعد غد الخميس، ويتضمن جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي .وتشهد الجلسة ، حسب الدائرة البرلمانية ، التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولـة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017 ، والتصويت على مقترح قانون اعادة […]

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