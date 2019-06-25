2019/06/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، أعفاء عضو الهيئة الادارية سمير كاظم من منصبه، وذلك بعد موافقته على تدريب فريق السماوة المشارك في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “قرار الاعفاء لعضو الهيئة الادارية سمير كاظم بالإجماع ، جاء لكون قانون الاندية لا يتيح له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات في الهيئة الادارية للقوة الجوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات في الهيئة الادارية للقوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).