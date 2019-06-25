المالكي: استخدام الحل العسكري بين واشنطن وطهران سيؤدي الى حرب كارثية

2019/06/25 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، الثلاثاء، ان

استخدام الحل العسكري بين واشنطن وطهران سيؤدي الى حرب كارثية وانهيار دول في الشرق

الأوسط.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل اليوم،

سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى العراق ماثيو تولر يرافقه مسؤول ملف شؤون

العراق وإيران في وزارة الخارجية أندرو بيك، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع

السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ، وتطورات الازمة بين طهران وواشنطن ، فضلا عن

عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف البيان ان ” المالكي أبدى ترحيبه بالسفير متمنيا

له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد، مؤكدا أن العراق تربطه علاقات وثيقة

مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات”.

وجدد المالكي موقف العراق الداعي الى “إنهاء حدة التوتر

التي تشهدها المنطقة على خلفية الازمة القائمة بين ايران وأمريكا، وضرورة

العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة”، مبينا ان”استخدام

الحل العسكري سيؤدي الى حرب كارثية وانهيار

دول في الشرق الأوسط” .



انتهى/29قريكا وإيران ستؤدي الى انهيار دول بالشرق الأوسط

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