الحكيم: المسؤول الذي يتلكم بلغة “السين والسوف” هو مسؤول مخادع ولا يمكن الاعتماد عليه

2019/06/25 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء، ان المسؤول

الذي يتلكم بلغة “السين والسوف” هو مسؤول مخادع.

وأضاف الحكيم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعها “النور نيوز” ان “المسؤول الذي يتلكم بلغة “السين والسوف”، وهو جالس على كرسي المسؤولية طيلة أربع سنوات، بلا انجاز كاف او مراجعة حقيقة، هو مسؤول مخادع ولا يمكن الاعتماد عليه”.

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