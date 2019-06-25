رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا ويؤكد أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة

2019/06/25 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في لندن، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأكد الرئيس برهم صالح، اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، مشددا على ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها.

وثمن رئيس الجمهورية دور بريطانيا في الحرب ضد الارهاب، واسهامها المتواصل في دعم القوات الامنية العراقية وتدريبها وتجهيزها، معربا عن آمله بأن تساهم بشكل متميز في حركة الاعمار والبناء ولا سيما في المناطق المحررة.

من جهتها، اشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية، ودور رئيس الجمهورية في تعزيز الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

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