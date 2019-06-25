الديمقراطي يقدم مشروعاً لتطبيع الأوضاع في كركوك

2019/06/25 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مشروعا لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، فيما اعلن عضو لجنة اعادة تطبيع اوضاع كركوك شاخوان عبدالله ان خطوات التطبيع ستبدأ خلال اسبوعين بدءا بتطبيع الوضع الامني ومن ثم حسم مسألة محافظ كركوك.

ووفقا لتوصيات المشروع فان تطبيع الاوضاع في كركوك ستكون عبر مراحل، والمرحلة الاولى ستكون معالجة الملف الامني وستدخل حيز التنفيذ خلال الاسبوعين المقبلين، بعدها سيعود الحزب الديمقراطي الى المدينة ويستعيد مقراته، وبعد تطبيع الوضع الامني سيتم العمل على تعيين محافظ لكركوك.

وبهذا الصدد اكد عضو لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك شاخوان عبدالله ان هناك مباحثات بين حكومة الاقليم والحكومة العراقية ووزارة البيشمركة ووزارة الدفاع بشكل منفصل، مرجحا ان يتوصل الجانبان الى اتفاق قريباً.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه الاتحاد الوطني بتحديد محافظ لكركوك وجعل من عضوه القيادي خالد شواني ممثلا له في اللجنة التي تتشكل من مكونات كركوك من اجل التطبيع، اشار العضو البرلماني التابع للاتحاد الوطني لقمان وردي، الى ان حزبه يربط مسألة حل مشكلة كركوك بتعيين محافظ لها.

ووفقا للمعلومات فان مكونات كركوك ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا في بغداد لبحث تطبيع الاوضاع فيها، وقال عضو في الوفد ان المكونات موافقة على مشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وان الديمقراطي سيستعيد مقراته قريباً وسيتم حسم مسألة منصب محافظ كركوك.

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