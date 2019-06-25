2019/06/25 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KLsK-x9vazk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن سائرون يدعو الشعب لإسقاط النظام !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب عن سائرون يدعو الشعب لإسقاط النظام !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).