2019/06/25 | 22:36

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مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة

تأریخ التحریر: : 2019/6/25 22:19

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