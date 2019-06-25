2019/06/25 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر المتحدث باسم تحالف القوى، فالح العيساوي، اليوم الثلاثاء، عن اسفه انهيار مؤسسة تحالف الإصلاح باعتبارها مؤثرة، مؤكدا أن تحالفا البناء والإصلاح نسفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد القوى متأسفاً لتفكك تحالف الاصلاح: نسف التخندق الطائفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد القوى متأسفاً لتفكك تحالف الاصلاح: نسف التخندق الطائفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).