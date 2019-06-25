مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المحاضرين المجانيين وقطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات في عموم المحافظات

2019/06/25 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول أعماله ، واصدر عدة قرارات .

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