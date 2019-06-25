الدليمي يؤكد عمق العلاقات العراقية الأردنية خلال مشاركته في المعرض الدولي الثالث عشر في عمان

2019/06/25 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في المعرض الدولي الثالث عشر للبناء والانشاء والصناعات الهندسية والطاقة المتجددة الذي حضره رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، عمق العلاقات مع الأردن".مبيناً "أهمية هذا المعرض في التعرف على التجارب الإقليمية والدولية، وبيان الفرص الاستثمارية في عموم العراق".

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