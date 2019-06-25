2019/06/25 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوثيون ينفذون عملية واسعة على مطاري أبها وجازان السعوديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون ينفذون عملية واسعة على مطاري أبها وجازان السعوديين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون ينفذون عملية واسعة على مطاري أبها وجازان السعوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).