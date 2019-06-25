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الثلاثاء 25 يونيو 2019 | 10:37 مساءً | عدد القراءات : 8

رفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل شارع السفارة الجيكية غرب بغداد

بغداد/...أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل شارع السفارة الجيكية، غرب العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان، أن "كوارد أمانة بغداد وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد، ودائرة الوحدات الإنتاجية، باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح مدخل الشارع المؤدي الى السفارة الجيكية ضمن حي المنصور".

وأضاف البيان، أن "كوادر البلدية باشرت بعد ذلك، بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع المغلق منذ سنة 2008.انتهى 1

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