2019/06/25 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4JYD64KB7O8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | عبد الساتر: العرب في سُباتٍ عميق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | عبد الساتر: العرب في سُباتٍ عميق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).