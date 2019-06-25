قطع خدمة الانتر نت في العراق ابتداء من الخميس

2019/06/25 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن قطع خدمة الانترنت في العراق ابتداء من يوم الخميس.وذكرت الوزارة في بيان “استعدادا لإجراء الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي يوم الخميس المقبل المصادف ٢٠١٩/٦/٢٧ وافق مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي على قطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في […]

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