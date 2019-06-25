بأمر ترامب :واشطن شنت هجوما سيبرانيا على “كتائب حزب الله”في العراق

2019/06/25 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الجيش الأمريكي هجوما سيبرانيا على كتائب حزب الله في العراق وسوريا وفي الداخل الإيراني في الأيام التي تبعت إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على العملية، ورفضا الكشف عن أسمائهما لحساسية المعلومات.وأشار المسؤولان إلى أن الغاية من الهجوم كان شل قدرات ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة...

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