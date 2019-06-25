2019/06/25 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استبعد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الثلاثاء، حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الايام الخمسة المقبلة، مشددا على ضرورة ابعاد تلك الدرجات عن المحاصصة.وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/: “نحن لانعارض النظام السياسي فمن الطبيعي ان نكون جزءا منه، لكننا نعارض الاداء الحكومي فقط”.واضاف ان “الدرجات الخاصة لن تحسم خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي يستبعد حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الايام الخمسة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي يستبعد حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الايام الخمسة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).