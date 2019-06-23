بالفيديو.. تظاهرات لمحاضري بابل المجانيين

2019/06/25 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نظم محاضرو محافظة بابل المجانيين تظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.ورفع المحاضروت شعارات تطالب وزارة التربية بتثبيتهم على الملاك الدائم.واقر مجلس الوزراء في جلسته لليوم تثبيت الحاضريين وفقا لحركة الملاك.Posted by Marwa Al-mayaliy on Sunday, 23 June 2019

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