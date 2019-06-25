روحاني: إيران لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة وسنتصدى بحزم لأي اعتداء أميركي

2019/06/25 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرّ الشعب الأميركي و​أوروبا​ وإيران

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