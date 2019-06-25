العبودي: سنعطي “عبد المهدي” شهرا او شهرين لحسم الدرجات والهيئات الخاصة

2019/06/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن كتلة الصادقون، نعيم العبودي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء سيحصل على شهر او شهرين لغرض انهاء ملف الدرجات والهيئات الخاصة.وقال العبودي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الصادقون ستصوت على مرشحي رئيس الوزراء وستساعده لاكمال الكابينة، حيث ان الخميس القادم سيشهد اكتمال الكابينة الوزارية”.واضاف ان “عشرة أيام الصدر هي […]

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