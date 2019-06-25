السيد الحكيم ينتقد أداء المسؤولين المقصرين بعملهم ويصفهم بالمخادعين

2019/06/25 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم انتقاده لأداء المسؤولين التنفيذيين في الدولة العراقية.

وقال السيد الحكيم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المسؤول الذي يتكلم بلغة “السين وسوف” وهو جالس على كرسي المسؤولية طيلة أربع سنوات بلا انجاز كاف ولا مراجعة حقيقية، هو مسؤول مخادع ولا يمكن الاعتماد عليه.

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