2019/06/25 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد:خليل بوكو “نافين سعيد قاسم” لاعبة فرق شعبية لكرة القدم وصلت إلى ربيعها السابع عشر هذا العام، بدأت هوايتها في ممارسة لعبة كرة القدم منذ أن كانت تلعب مع إخوتها واقاربها وأصدقائها في باحة منزلها عندما كانت في الرابعة من عمرها، عشقها لهذه اللعبة سواء كمتابعة او هواية ظل مستمرا معها لسنوات طوال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نافين، من اللعب في باحة المنزل الى لاعبة فرق شعبية لكرة القدم و مشجعة لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نافين، من اللعب في باحة المنزل الى لاعبة فرق شعبية لكرة القدم و مشجعة لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).