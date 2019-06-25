سياسي مستقل: المعارضة اختيار الشارع وتقرير عبد المهدي استغفال للناس

2019/06/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد السياسي المستقل ذو الفقار حسين، المعارضة السياسة البناءة " اختيار الشارع العراقي".

وقال حسين في برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" تبني تيار الحكمة الوطني خيار المعارضة هو اختيار للشارع العراقي".وأضاف ان" التقرير النصف سنوي عن تنفيذ البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي استغفال للناس وصورة لتسويق الأكاذيب".



ونوه ان" الإنجاز الحقيقي لعمر الحكومة لا يتجاوز الـ10%".ودعا السياسي المستقل الى" إحالة التقرير الحكومي للجنة تحقيقية لغرض معرفة مدى صحته، وعليه يجب تطابق الجدول الزمني مع مراحل الإنجاز في البرنامج الحكومي".واشار الى" انني أتحدى عبد المهدي بتطابق الجدول الزمني مع مشروع واحد انجز خلال هذه الفترة".



واستدرك بالقول" مشكلتنا اننا مسوقون للكذب فلا يوجد منجز حقيقي الى الان".وبين حسين" دول العالم تطورت بالتعليم ووضع القطاع التربوي بالعراق كارثي، والمؤسسة التعليمية جميع أركانها غير صحيحة".



وأردف بالقول" 70% من الشباب العراقي يريد الهجرة، وأصحاب الشهادات العليا صرف عليهم للجلوس على الرصيف".واختتم السياسي المستقل بالقول" سنصل لانتهاء سنة من عمر الحكومة ولم تقدم أي إنجازات، والمواطن عرف ان جميع تصريحات المسؤولين مجرد {مخدر} لتهدئة الأوضاع".انتهى

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