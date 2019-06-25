ماكرون : نسعى لاستمرار الاتفاق النووي الايراني واقناع اميركا بالرجوع اليه

2019/06/25 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون خروج اميركا من الاتفاق النووي وفرض وتشديد الحظر على ايران، امرا باعثا على الاسف، مؤكدا سعي بلاده لاستمرار الاتفاق النووي واقناع اطراف التفاوض الاخرى خاصة اميركا.

وقالت وسائل الاعلام الايرانية ان "الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني مساء الثلاثاء قال ماكرون، ان "فرنسا سعت على الدوام لديمومة الاتفاق النووي وقناع اطراف التفاوض الاخرى خاصة اميركا".واشار الرئيس الفرنسي الى "الاوضاع الراهنة في المنطقة واسقاط الطائرة الاميركية المسيرة من قبل الدفاع الجوي الايراني في الخليج الفارسي وقال، انه ينبغي العمل في مسار ترسيخ امن واستقرار المنطقة عبر تطوير التعاون الثنائي والعمل على توفير مصالح دولها عبر ادارة الظروف".انتهى

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