تحالف الاصلاح يكشف لـ

2019/06/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو تحالف الإصلاح، احمد العباسي، اليوم الثلاثاء، عن عزم قوى أخرى لإعلان خروجها من التحالف بعد تيار الحكمة.

وقال العباسي في تصريح لبرنامج

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