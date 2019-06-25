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عاجل .. مجلس الوزراء يوافق على قطع الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات


عاجل .. مجلس الوزراء يوافق على قطع الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات
2019/06/25 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل .. مجلس الوزراء يوافق على قطع الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 23:08.

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